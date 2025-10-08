У Братиславі вимагали відставки голови розвідки через резонансну ДТП

Сотні людей у середу ввечері у Братиславі вимагали відставки глави розвідувальної служби Словаччини SIS Павола Гашпора у зв’язку з ДТП за його участі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

У середу ввечері натовп людей пройшов вулицями Братислави до будівлі Словацької інформаційної служби (SIS) на вулиці Вайнорська. Учасники маршу скандували: "Досить Фіцо", "Гашпар, йди у відставку" та "Приєднуйтесь до нас".

фото з сайта aktuality

"Павол Гашпар – це символ того, що цей уряд не служить народу, не служить закону, не служить конституції, і тому важливо сказати – досить", – прокоментувала депутатка від опозиційної партії SaS Марія Колікова, яка організувала протест.

Мітинг розпочався о 17:30, перед людьми виступив опозиційний політик Алоїз Гліна. Він заявив, що для Гашпара це лише початок, оскільки опозиція планує подальші протести.

Протестувальники обурені тим, що Гашпара, який є сином близького соратника прем’єра Фіцо Тібора Гашпара, не допитали після аварії, яка сталася ще наприкінці серпня в Нітрі.

Гашпар потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на своєму жовтому спортивному автомобілі Dodge Challenger SRT Hellcat в Нітрі, коли зіткнулися два легкові автомобілі.

фото з сайта aktuality

Внаслідок аварії 14-літня дівчинка отримала легкі травми. Поліція провела тест на алкоголь у обох водіїв, результати якого в обох випадках були негативними.

Опозиція вважає, що Гашпар хотів приховати аварію. Очевидці бачили, як він телефонував комусь на місці ДТП. Депутатка Мартіна Байо Голечкова стверджує, що Гашпар телефонував регіональному начальнику поліції в Нітрі Браніславу Гайновічу. Гайнович, як стверджують, з'явився на місці події в цивільному одязі.

Депутатка Колікова додала, що Гашпар не повинен бути главою розвідки, оскільки він почав керувати службою, "обійшовши повноваження президентки Чапутової".

У вересні повідомляли, що податкова служба Чехії почала перевірку компанії Павола Гашпара через приховування фінансової звітності.