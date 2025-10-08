В Братиславе требовали отставки главы разведки из-за резонансного ДТП

Сотни людей в среду вечером в Братиславе требовали отставки главы разведывательной службы Словакии SIS Павола Гашпора в связи с ДТП с его участием.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

В среду вечером толпа людей прошла по улицам Братиславы к зданию Словацкой информационной службы (SIS) на улице Вайнорска. Участники марша скандировали: "Хватит Фицо", "Гашпар, уходи в отставку" и "Присоединяйтесь к нам".

фото с сайта aktuality

"Павол Гашпар – это символ того, что это правительство не служит народу, не служит закону, не служит конституции, и поэтому важно сказать – хватит", – прокомментировала депутат от оппозиционной партии SaS Мария Коликова, которая организовала протест.

Митинг начался в 17:30, перед людьми выступил оппозиционный политик Алоиз Глина. Он заявил, что для Гашпара это только начало, поскольку оппозиция планирует дальнейшие протесты.

Протестующие возмущены тем, что Гашпара, который является сыном близкого соратника премьера Фицо Тибора Гашпара, не допросили после аварии, которая произошла еще в конце августа в Нитре.

Гашпар попал в дорожно-транспортное происшествие на своем желтом спортивном автомобиле Dodge Challenger SRT Hellcat в Нитре, когда столкнулись два легковых автомобиля.

фото с сайта aktuality

В результате аварии 14-летняя девочка получила легкие травмы. Полиция провела тест на алкоголь у обоих водителей, результаты которого в обоих случаях были отрицательными.

Оппозиция считает, что Гашпар хотел скрыть аварию. Очевидцы видели, как он звонил кому-то на месте ДТП. Депутат Мартина Байо Голечкова утверждает, что Гашпар звонил региональному начальнику полиции в Нитре Браниславу Гайновичу. Гайнович, как утверждают, появился на месте происшествия в гражданской одежде.

Депутат Коликова добавила, что Гашпар не должен быть главой разведки, поскольку он начал руководить службой, "обойдя полномочия президента Чапутовой".

В сентябре сообщалось, что налоговая служба Чехии начала проверку компании Павола Гашпара из-за сокрытия финансовой отчетности.