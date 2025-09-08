Заступник голови керівної словацької партії Smer і депутат парламенту Тібор Гашпар порівняв Україну з ХАМАС і заявив, що Росію спровокували.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо при нагоді постійно повторює, що вторгнення Росії в Україну – це порушення міжнародного права. Однак він вказує, що Росія мала свої причини для нападу.

Цю точку зору Роберта Фіцо підтвердив і Тібор Гашпар. Він зробив це під час дискусійної програми на телеканалі "Маркіза", де зустрівся з головою опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхалом Шимечкою.

"Роберт Фіцо неодноразово висловлювався саме про те, як він сприймає крок Російської Федерації. Він вважає початок війни в Україні порушенням міжнародного права, але, на відміну від пана Шимечки, який у попередньому виступі говорив, що це невиправдана агресія, я вважаю зовсім навпаки. Це спровокована агресія", – сказав Гашпар.

"Роберт Фіцо також стверджує, і я не маю на увазі тільки зараз, два дні тому, але він стверджує це вже давно, що це спровокований конфлікт", – додав Гашпар.

Пізніше депутат порівняв Україну з ХАМАС і його нападом на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

"Це такий самий спровокований конфлікт, як коли терористи з Палестини напали на Ізраїль. Війна розвивалася абсолютно таким самим чином", – зазначив Гашпар. Під час нападу ХАМАС загинуло 1200 ізраїльтян.

"Ви ж не серйозно", – перебив його Шимечка.

"ХАМАС вбив тисячу людей. Ви хочете сказати, що українці вторглися в Росію і вбили тисячу цивільних осіб?" – запитав його опозиційний депутат.

Шимечка нагадав Гашпару, що Фіцо, як лідер опозиції, проголосував за резолюцію словацького парламенту у 2022 році, в якій йшлося про неспровоковану агресію у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

Після повернення словацької парламентської делегації з Москви раніше цього року Тібор Гашпар допустив можливість виходу Словаччини з Європейського Союзу, хоча і назвав цей крок крайнім заходом.

У відповідь на ці слова у січні в ряді словацьких міст пройшли акції протесту під гаслом "Словаччина – це Європа". У зв'язку з цими подіями прем'єр-міністр Фіцо заявив, що демонстрації були організовані на основі брехні, і що уряд не готує вихід Словаччини з ЄС.

Тібор Гашпар також дав інтерв’ю російському агентству ТАСС, у якому говорив про те, що Україна вже отримала достатньо допомоги, і скаржився на Володимира Зеленського.