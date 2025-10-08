Парламент Іспанії схвалив ембарго на експорт зброї до Ізраїлю

Іспанські законодавці в середу схвалили закріплення в законі ембарго на постачання зброї Ізраїлю, яке прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив на тлі ізраїльської операції в секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Парламент Іспанії підтримав 178 голосами проти 169 указ премʼєра про заборону поставок зброї до Ізраїлю.

Результат голосування визначила позиція крайньої лівої партії Podemos, яка входить до коаліції із Соціалістичною робітничою партією Санчеса. Уряд на чолі з ним фіналізував рішення наприкінці вересня.

"Реакція Ізраїлю на жахливі напади, скоєні терористичною групою ХАМАС 7 жовтня 2023 року, зрештою перетворилася на атаку без розбору проти палестинського населення, яку більшість експертів назвали геноцидом", – йдеться в преамбулі ухваленого закону.

Парламент Іспанії також підтримав заборону на транзит авіаційного палива, яке може бути використане у військових цілях, та рекламу товарів, "що походять з незаконних поселень у Газі та на Західному березі річки Йордан".

Текст дозволяє уряду Іспанії робити винятки для оборонного обладнання подвійного призначення, "якщо застосування заборони шкодить загальним національним інтересам".

На початку вересня іспанський прем’єр Педро Санчес оголосив про низку заходів, спрямованих на посилення тиску на главу уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з метою припинення військової кампанії в Газі, заявивши, що Ізраїль "винищує беззахисний народ", бомбардуючи лікарні та "вбиваючи голодом невинних хлопчиків і дівчаток".

Зокрема, Іспанія вирішила заборонити ізраїльським кораблям і літакам зі зброєю заходити в іспанські порти або входити в іспанський повітряний простір.

Також Іспанія скасувала контракт на 700 млн євро зі збройовою компанією з Ізраїлю.