Парламент Испании одобрил эмбарго на экспорт оружия в Израиль

Испанские законодатели в среду одобрили закрепление в законе эмбарго на поставки оружия Израилю, которое премьер-министр Педро Санчес объявил на фоне израильской операции в секторе Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Парламент Испании поддержал 178 голосами против 169 указ премьера о запрете поставок оружия в Израиль.

Результат голосования определила позиция крайне левой партии Podemos, которая входит в коалицию с Социалистической рабочей партией Санчеса. Правительство во главе с ним финализировало решение в конце сентября.

"Реакция Израиля на ужасные нападения, совершенные террористической группой ХАМАС 7 октября 2023 года, в конечном итоге превратилась в атаку без разбора против палестинского населения, которую большинство экспертов назвали геноцидом", – говорится в преамбуле принятого закона.

Парламент Испании также поддержал запрет на транзит авиационного топлива, которое может быть использовано в военных целях, и рекламу товаров, "происходящих из незаконных поселений в Газе и на Западном берегу реки Иордан".

Текст позволяет правительству Испании делать исключения для оборонного оборудования двойного назначения, "если применение запрета вредит общим национальным интересам".

В начале сентября испанский премьер Педро Санчес объявил о ряде мер, направленных на усиление давления на главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху с целью прекращения военной кампании в Газе, заявив, что Израиль "истребляет беззащитный народ", бомбардируя больницы и "убивая голодом невинных мальчиков и девочек".

В частности, Испания решила запретить израильским кораблям и самолетам с оружием заходить в испанские порты или входить в испанское воздушное пространство.

Также Испания отменила контракт на 700 млн евро с оружейной компанией из Израиля.