Трамп розповів, як тарифи допомагають йому укладати мирні угоди
Президент США Дональд Трамп заявив, що тарифи є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди.
Слова американського президента цитує телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".
У цьому контексті Трамп наголосив, що Сполучені Штати "не матимуть справи з людьми, які воюють".
"Тарифи принесли мир у світ, я вам кажу. Вони принесли мир у світ", – сказав він.
Трамп стверджує, що тарифи дають "вам величезний шлях до миру і порятунку мільйонів життів, просто мільйонів і мільйонів життів".
За словами президента США, його тарифи зіграли роль у тому, що Індія і Пакистан погодилися на припинення вогню раніше цього року.
Нагадаємо, 9 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.
Перед тим адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.