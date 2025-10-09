Трамп рассказал, как тарифы помогают ему заключать мирные соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что тарифы являются важной частью его способности заключать мирные соглашения.
Слова американского президента цитирует телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".
В этом контексте Трамп отметил, что Соединенные Штаты "не будут иметь дела с людьми, которые воюют".
"Тарифы принесли мир в мир, я вам говорю. Они принесли мир в мир", – сказал он.
Трамп утверждает, что тарифы дают "вам огромный путь к миру и спасению миллионов жизней, просто миллионов и миллионов жизней".
По словам президента США, его тарифы сыграли роль в том, что Индия и Пакистан согласились на прекращение огня в начале этого года.
Напомним, 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.
Перед тем администрация президента США Дональда Трампа обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газа и будущего этой территории.