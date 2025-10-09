Білий дім анонсував медобстеження Трампа

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 10 жовтня, пройде "планове" медичне обстеження у медичному центрі імені Волтера Ріда.

Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву Білого дому, пише "Європейська правда".

Це буде друге медичне обстеження Трампа цього року.

"У п'ятницю вранці президент Трамп відвідає медичний центр Уолтера Ріда для запланованої зустрічі та виступу перед військовослужбовцями. Перебуваючи там, президент Трамп пройде планове щорічне обстеження", – поінформували у Білому домі.

Трампа неодноразово звинувачували в недостатній відкритості щодо стану здоров'я, незважаючи на величезний суспільний інтерес до самопочуття глави американської держави.

У вересні він спростував чутки в соціальних мережах про своє здоров'я, включаючи неправдиві повідомлення про його смерть

Трамп проходив комплексний медичний огляд у квітні, після чого його лікар написав довідку, в якій зазначив, що президент США має "відмінне здоров'я".

Водночас у липні повідомляли, що медичне обстеження виявило в Трампа хронічну венозну недостатність.