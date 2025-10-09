Белый дом анонсировал медобследование Трампа
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 октября, пройдет "плановое" медицинское обследование в медицинском центре имени Уолтера Рида.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Белого дома, пишет "Европейская правда".
Это будет второе медицинское обследование Трампа в этом году.
"В пятницу утром президент Трамп посетит медицинский центр Уолтера Рида для запланированной встречи и выступления перед военнослужащими. Находясь там, президент Трамп пройдет плановое ежегодное обследование", – сообщили в Белом доме.
Трампа неоднократно обвиняли в недостаточной открытости в отношении состояния здоровья, несмотря на огромный общественный интерес к самочувствию главы американского государства.
В сентябре он опроверг слухи в социальных сетях о своем здоровье, включая ложные сообщения о его смерти
Трамп прошел комплексное медицинское обследование в апреле, после чего его врач написал справку, в которой отметил, что президент США имеет "отличное здоровье".
В то же время в июле сообщалось, что медицинское обследование выявило у Трампа хроническую венозную недостаточность.