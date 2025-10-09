Белый дом анонсировал медобследование Трампа

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 октября, пройдет "плановое" медицинское обследование в медицинском центре имени Уолтера Рида.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Белого дома, пишет "Европейская правда".

Это будет второе медицинское обследование Трампа в этом году.

"В пятницу утром президент Трамп посетит медицинский центр Уолтера Рида для запланированной встречи и выступления перед военнослужащими. Находясь там, президент Трамп пройдет плановое ежегодное обследование", – сообщили в Белом доме.

Трампа неоднократно обвиняли в недостаточной открытости в отношении состояния здоровья, несмотря на огромный общественный интерес к самочувствию главы американского государства.

В сентябре он опроверг слухи в социальных сетях о своем здоровье, включая ложные сообщения о его смерти

Трамп прошел комплексное медицинское обследование в апреле, после чего его врач написал справку, в которой отметил, что президент США имеет "отличное здоровье".

В то же время в июле сообщалось, что медицинское обследование выявило у Трампа хроническую венозную недостаточность.