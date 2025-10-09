В ЄС привітали підписання "першого етапу мирного плану" між Ізраїлем і ХАМАС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала оголошення про досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Газі на основі пропозиції, висунутої президентом США Дональдом Трампом.

Про це вона написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн віддала належне дипломатичним зусиллям Сполучених Штатів, Катару, Єгипту та Туреччини, які дозволили досягти цього прориву.

Вона також додала, що підтримка з боку уряду Ізраїлю та Палестинської адміністрації "вселяють надію".

"Тепер усі сторони повинні повністю дотримуватися умов угоди. Усі заручники мають бути безпечно звільнені. Має бути встановлено постійне перемир’я. Страждання мають закінчитися", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Вона зазначила, що ЄС продовжуватиме підтримувати швидку та безпечну доставку гуманітарної допомоги до Гази, а також буде готовий допомогти у відновленні та відбудові, "коли настане час".

"Сьогоднішню можливість слід використати. Це можливість прокласти надійний політичний шлях до тривалого миру та безпеки. Шлях, який ґрунтується на рішенні на основі двох держав", – резюмувала фон дер Ляєн.

Своєю чергою глава європейської дипломатії Кая Каллас назвала "значним проривом" підписання першого етапу мирного плану.

"Це важливе дипломатичне досягнення і реальна можливість покласти край руйнівній війні та звільнити всіх заручників. ЄС зробить все можливе, щоб підтримати виконання угоди", – підкреслила вона.

Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що реалізація мирної угоди "відкриває шлях до довгоочікуваного звільнення всіх ізраїльських заручників, припинення вогню в Газі та подолання гострої гуманітарної кризи".

"Я високо оцінюю дипломатичні зусилля Сполучених Штатів, Єгипту, Катару та Туреччини, які зробили можливим цей прорив. Це надзвичайно важлива нагода, яку необхідно використати для закладання фундаменту для тривалого миру", – додав він.

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

Перед тим адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.