В ЕС приветствовали подписание "первого этапа мирного плана" между Израилем и ХАМАС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала объявление о достижении соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе на основе предложения, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом.

Об этом она написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отдала должное дипломатическим усилиям Соединенных Штатов, Катара, Египта и Турции, которые позволили достичь этого прорыва.

Она также добавила, что поддержка со стороны правительства Израиля и Палестинской администрации "вселяют надежду".

"Теперь все стороны должны полностью соблюдать условия соглашения. Все заложники должны быть безопасно освобождены. Должно быть установлено постоянное перемирие. Страдания должны закончиться", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она отметила, что ЕС будет продолжать поддерживать быструю и безопасную доставку гуманитарной помощи в Газу, а также будет готов помочь в восстановлении и реконструкции, "когда придет время".

"Сегодняшнюю возможность следует использовать. Это возможность проложить надежный политический путь к длительному миру и безопасности. Путь, который основан на решении на основе двух государств", – резюмировала фон дер Ляйен.

В свою очередь глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала "значительным прорывом" подписание первого этапа мирного плана.

"Это важное дипломатическое достижение и реальная возможность положить конец разрушительной войне и освободить всех заложников. ЕС сделает все возможное, чтобы поддержать его выполнение", – подчеркнула она.

Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что реализация мирного соглашения "открывает путь к долгожданному освобождению всех израильских заложников, прекращению огня в Газе и преодолению острого гуманитарного кризиса".

"Я высоко оцениваю дипломатические усилия Соединенных Штатов, Египта, Катара и Турции, которые сделали возможным этот прорыв. Это чрезвычайно важная возможность, которую необходимо использовать для заложения фундамента для длительного мира", – добавил он.

Напомним, 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.

Перед этим администрация президента США Дональда Трампа обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газы и будущему этой территории.