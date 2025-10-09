FT: в НАТО рассматривают возможность военного ответа на гибридную войну РФ

Союзники по НАТО обсуждают возможность более решительной реакции на все более провокационные действия России против стран-членов Альянса, не исключая, в частности военного ответа.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, среди вариантов, которые рассматривают в НАТО: развертывание ударных дронов вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам.

По словам четырех представителей НАТО, которые были проинформированы о переговорах, цель этих мер заключается в том, чтобы повысить для Москвы стоимость ее "гибридной войны" и определить четкие контрмеры после ряда нарушений воздушного пространства российскими дронами и самолетами.

Страны, граничащие с Россией, при поддержке Франции и Великобритании инициировали соответствующие обсуждения.

Предложения включают оснащение вооружением разведывательных дронов, используемых для сбора разведданных о военных действиях России, и снижение требований к пилотам, которые патрулируют восточную границу, чтобы обезвреживать российские угрозы.

Другой вариант – проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно на отдаленных и не охраняемых частях границы.

Издание напоминает о серии российских провокаций, среди которых вторжение российских беспилотников на территорию Польши и Румынии, а также провокация с истребителями МиГ в Эстонии.

На этом фоне десятки неопознанных беспилотников вызвали массовые сбои в работе аэропортов в Бельгии, Дании и Германии, и некоторые официальные лица связывают их с той же гибридной войной РФ.

Два представителя НАТО заявили, что одной из неотложных задач является упрощение правил ведения боевых действий на восточном фланге. Некоторые страны требуют от пилотов истребителей визуального подтверждения угрозы перед открытием огня, тогда как другие позволяют это на основании данных радара или вероятной опасности, вытекающей из направления или скорости вражеской цели.

Источники рассказали, что переговоры, которые начались в небольшой группе непосредственно заинтересованных государств, теперь превратились в более широкую дискуссию, поскольку другие столицы признают, что российская угроза стала более масштабной.

По словам одного из собеседников, некоторые страны настаивают на более агрессивной позиции НАТО как средства сдерживания. Другие союзники советуют более консервативный ответ, учитывая риски прямой конфронтации с ядерной державой.

"Ведутся активные дискуссии по этим вопросам, о том, как лучше и эффективнее реагировать на действия России", – сказал один из дипломатов НАТО, предупредив, что переговоры все еще находятся на начальной стадии.

Все собеседники издания предупредили, что нет никаких сроков или обязательств по согласованию каких-либо изменений в позиции, и что об изменении позиции может не быть объявлено публично.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что систематические вторжения российских дронов в воздушное пространство государств

ЕС являются частью гибридной войны, которую ведет Россия против Европы.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.