Фон дер Ляєн до Європарламенту щодо дронових вторгнень Росії: "це гібридна війна"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що систематичні вторгнення російських дронів у повітряний простір держав ЄС є частиною гібридної війни, яку веде Росія проти Європи.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", фон дер Ляєн заявила, виступаючи на пленарних дебатах Європейського парламенту щодо спільної відповіді на нещодавні порушення Росією повітряного простору та критичної інфраструктури держав-членів ЄС у Страсбурзі 8 жовтня.

Фон дер Ляєн переконана, що проти Європи нині ведеться гібридна війна з боку РФ.

"У нашому небі відбувається щось нове й небезпечне. Лише за останні два тижні винищувачі МіГ порушили повітряний простір Естонії, а дрони пролітали над критичними об’єктами в Бельгії, Польщі, Румунії, Данії та Німеччині. Авіарейси призупинялися, злітали винищувачі, застосовувалися контрзаходи", – розповіла фон дер Ляєн.

Вона додала, що порушення повітряного простору – не єдині злочинні дії РФ у Європі.

"Підводні кабелі перерізані, аеропорти та логістичні центри паралізовані кібератаками, вибори стають об’єктом кампаній шкідливого впливу. Ці інциденти розраховані на те, щоб залишатися в "сірій зоні" заперечення. Це не випадкові провокації – це цілеспрямована, послідовна кампанія, покликана дестабілізувати наших громадян, випробувати нашу рішучість, роз’єднати наш Союз і послабити підтримку України", – заявила президентка Єврокомісії.

"Настав час назвати речі своїми іменами: це гібридна війна… Це – навмисна, цілеспрямована "сіра" кампанія проти Європи. І Європа має відповісти", – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", ​​впродовж останніх тижнів у повітряному просторі низки країн НАТО та ЄС фіксували невідомі безпілотники. Зокрема, 2 жовтня аеропорт Мюнхена призупинив роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників.

Після цього влада німецької федеральної землі Баварія зробила крок до того, щоб надати дозвіл поліції збивати невідомі дрони.

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц казав, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.