У столиці Болгарії – сміттєва криза через суперечку про нові контракти

У столиці Болгарії Софії загострюється сміттєва криза для кількох районів через суперечку щодо нових контрактів.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами болгарської служби "Радіо Свобода".

Сміттєва криза охопила два великих райони Софії, Люлін і Красно село. Контракт на вивезення сміття закінчився 5 жовтня, а мер столиці Василь Терзієв відмовився підписувати новий п’ятирічний договір.

Причиною стало те, що пропозиція надійшла тільки від однієї компанії з утричі завищеною ціною, і власника вважають пов’язаним з Христофором Аманатідісом на прізвисько "Такі", ексспівробітником силових структур, якого підозрювали у наркоторгівлі.

Мерія Софії перед завершенням контрактів оголосила тендер на нові для 20 із 24 районів столиці. Терзієв хотів залучити більше учасників, проте у підсумку на роботу у кожному з районів подалась лише одна компанія-кандидат та запропонувала завищені ціни.

Для згаданих Люліна і Красного села контраст між орієнтовною вартістю послуг за оцінкою мерії та комерційною пропозицією єдиного кандидата виявився найбільш разючим – 67 млн левів проти 189 млн левів.

Міська влада задіяла тимчасові надзвичайні заходи для того, щоб райони не захлинулися у смітті, до прибирання долучаються мешканці-волонтери, а питання вийшло на найвищий політичний рівень.

Тим часом до прокуратури викликали на допит заступника мера з екологічних питань Надєжду Бобчеву і директора сміттєпереробного заводу Софії Ніколая Савова. Наразі невідомо, з яким розслідуванням це пов’язано і коли його розпочали. Бобчева назвала це інституційним тиском.

Кілька парламентських фракцій висловили підтримку меру Терзієву, лідер партії ГЕРБ Бойко Борисов запропонував йому допомогу з вирішенням проблеми.

Колеги Терзієва з "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" звинувачують керівну партію у "змові з мафією проти мешканців Софії" та вимагають надати деталі про розслідування підпалу вантажівок у власності іншої сміттєприбиральної компанії, що подавалася на тендер.

