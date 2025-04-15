У британському Бірмінгемі сміттярі продовжать страйк, через який місто потопає у відходах

Сміттярі у британському Бірмінгемі відкинули пропозицію домовленості, що могла покласти край багатотижневому страйку і відновити регулярне вивезення сміття з міста.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Працівники, що оголосили страйк, відхилили пропозицію угоди як "абсолютно неадекватну", заявивши, що там все ще йдеться про суттєве урізання виплат. У профспілці закликали уряд втрутитися і посприяти перемовинам для завершення страйку.

У мерії висловили жаль з приводу того, що кількатижневі перемовини завершилися другим відхиленням пропозиції угоди, та додали, що "двері залишаються відкритими".

Страйк сміттярів у Бірмінгемі триває ще з 11 березня. З того часу сміття з міських баків вивозиться у набагато менших обсягах, ніж зазвичай, що призводить до смороду і приваблює щурів.

У березні мерія оголосила надзвичайну ситуацію після того, коли на вулицях накопичилося близько 17 тисяч тонн відходів.

У мерії стверджують, що зараз попри страйк вдається вивозити 1500 тонн відходів на день.

Профспілка почала страйк на тлі тривалої суперечки стосовно ліквідації спеціальної структури, що відповідала за збір і сортування відходів. Там стверджують, що це призведе до звільнень і погіршення заробітних плат та умов праці.

У мерії ж наполягають, що працівникам запропонували гідну альтернативу, а ліквідація згаданої структури потрібна для того, щоб узгодити місцеву практику поводження з відходами із тією, що діє по всій території країни, і покращити роботу служб.

У 2023 році страйкували сміттярі у Парижі, їхній протест був частиною масштабніших акцій проти непопулярної пенсійної реформи, яку врешті ухвалили.