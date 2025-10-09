В столице Болгарии – мусорный кризис из-за спора о новых контрактах
В столице Болгарии Софии обостряется мусорный кризис в нескольких районах из-за спора вокруг новых контрактов.
Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам болгарской службы "Радио Свобода".
Мусорный кризис охватил два крупных района Софии, Люлин и Красное село. Контракт на вывоз мусора закончился 5 октября, а мэр столицы Васил Терзиев отказался подписывать новый пятилетний договор.
Причиной стало то, что предложение поступило только от одной компании по втрое завышенной цене, и владельца считают связанным с Христофором Аманатидисом по прозвищу "Таки", экс-сотрудником силовых структур, которого подозревали в наркоторговле.
Мэрия Софии перед завершением контрактов объявила тендер на новые для 20 из 24 районов столицы. Терзиев хотел привлечь больше участников, однако в итоге на работу в каждом из районов подалась только одна компания-кандидат и предложила завышенные цены.
Для упомянутых Люлина и Красного села контраст между ориентировочной стоимостью услуг по оценке мэрии и коммерческим предложением единственного кандидата оказался наиболее разительным – 67 млн левов против 189 млн левов.
Городские власти задействовали временные чрезвычайные меры для того, чтобы районы не захлебнулись в мусоре, к уборке приобщаются жители-волонтеры, а вопрос вышел на самый высокий политический уровень.
Тем временем в прокуратуру вызвали на допрос заместителя мэра по экологическим вопросам Надежду Бобчеву и директора мусороперерабатывающего завода Софии Николая Савова. Пока неизвестно, с каким расследованием это связано и когда его начали. Бобчева назвала это институциональным давлением.
Несколько парламентских фракций выразили поддержку мэру Терзиеву, лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов предложил ему помощь с решением проблемы.
Коллеги Терзиева из "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" обвиняют правящую партию в "сговоре с мафией против жителей Софии" и требуют предоставить детали о расследовании поджога грузовиков, принадлежащих другой мусороуборочной компании, подававшейся на тендер.
Напомним, весной 2025 года жители британского Бирмингема испытали большие проблемы с вывозом отходов из-за забастовки мусорщиков.
В 2023 году бастовали мусорщики в Париже, их протест был частью более масштабных акций против непопулярной пенсионной реформы, которую в конце концов утвердили.