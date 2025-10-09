Зеленский анонсировал новый визит украинской делегации в США

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит на следующей неделе в США украинской переговорной команды во главе с премьером Юлией Свириденко и руководителем ОП Андреем Ермаком.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своих соцсетях.

Зеленский сообщил, что следующий визит украинской делегации на переговоры в Вашингтоне запланирован на начало следующей недели.

"Команда во главе с премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с главой Офиса Андреем Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике Владиславом Власюком будет в начале следующей недели в США. Темы: ПВО, энергетика, санкционные шаги, переговорный трек. Вопрос замороженных активов с США также будет обсуждаться", – детализировал президент.

Зеленский выразил мнение, что американский президент Дональд Трамп "хочет, чтобы мы были за столом переговоров" и стремится к прекращению войны, а Киеву постепенно удается объяснить Трампу реальное положение дел.

"Я считаю, что это была его цель с самого начала. Мы благодарны за это. Я думаю, что наша встреча плюс реальные факты дают ему более широкое понимание, что россияне "продают" ему не то, что способны сделать. Очень важно, что на сегодня на разных уровнях после нашей встречи происходит диалог (...) и у нас теплые отношения на разных уровнях", – добавил он.

Перед этим посол Украины в США Ольга Стефанишина встретилась в Сенате с группой сенаторов – "друзей Украины".

В конце сентября в Киев приезжала двухпартийная делегация Конгресса США во главе с членами Палаты представителей Майклом Тернером и Евгением Виндманом.