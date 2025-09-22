Шмигаль у Києві обговорив з американськими конгресменами військову допомогу

Міністр оборони Денис Шмигаль у понеділок повідомив, що зустрівся в Києві з з двопартійною делегацією Конгресу США на чолі з членами Палати представників Майклом Тернером та Євгеном Віндманом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами Шмигаля, з американськими конгресменами він насамперед обговорив підтримку України, зокрема через механізм PURL – закупівлю зброї у США за кошти європейських союзників.

"Наголосив на важливості збереження санкційного тиску на Росію та використання заморожених російських активів для фінансування підтримки України", – додав міністр.

Сторони також обговорили підготовку до підписання угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників, між президентами України і США.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко ще в липні заявила, що Україна та США ведуть детальні переговори щодо угоди про американські інвестиції у виробництво безпілотних літальних апаратів в Україні.

На початку вересня в МЗС говорили, що подробиці дронової угоди України з США стануть відомі вже найближчим часом.