Польські прикордонники зазнали жорстокого нападу у Грузії під час процедури екстрадиції

Двоє польських прикордонників отримали серйозні травми у грузинській столиці Тбілісі внаслідок нападу під час процедури екстрадиції групи осіб.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Двоє польських прикордонників зазнали нападу у Тбілісі, куди супроводжували громадян Грузії та Пакистану, щодо яких Польща ухвалила рішення про екстрадицію. Операція повернення здійснювалася спільно з європейським агентством Frontex.

Нападник накинувся на конвоїрів з металевими прутами і ножем. Чи був це хтось із конвойованих, чи треті особи, не уточнюють.

"Двох наших співробітників госпіталізували із серйозними травмами голови. Одного прооперували, інший зараз перебуває на операції", – повідомив речник Прикордонної служби Анджей Юзвяк.

"Місцева поліція проводить розслідування. Наразі це все, що ми можемо повідомити", – додав він.

