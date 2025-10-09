Польские пограничники подверглись жестокому нападению в Грузии при процедуре экстрадиции

Двое польских пограничников получили серьезные травмы в грузинской столице Тбилиси в результате нападения во время процедуры экстрадиции группы лиц.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Двое польских пограничников подверглись нападению в Тбилиси, куда сопровождали граждан Грузии и Пакистана, в отношении которых Польша приняла решение об экстрадиции. Операция возвращения проводилась совместно с европейским агентством Frontex.

Нападавший набросился на конвоиров с металлическими прутьями и ножом. Был ли это кто-то из конвоируемых или третьи лица, не уточняется.

"Двух наших сотрудников госпитализировали с серьезными травмами головы. Одного прооперировали, другой сейчас находится на операции", – сообщил представитель Пограничной службы Анджей Юзвяк.

"Местная полиция проводит расследование. Пока это все, что мы можем сообщить", – добавил он.

