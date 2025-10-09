В Польше готовят план борьбы с ожирением у военных

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что готовится план по улучшению здоровья польских военнослужащих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Владислав Косиняк-Камыш отметил, что готовится специальный план тренировок для польской армии, цель которого – улучшить общую физическую форму солдат.

Как сообщает польская радиостанция со ссылкой на исследование Военного медицинского института, состояние здоровья части польских солдат оставляет желать лучшего.

Отмечается, что одной из самых серьезных проблем в польской армии является избыточный вес – она касается 58% солдат старше 50 лет.

Еще более тревожными являются данные о вредных привычках – более 46% польских солдат курят сигареты. Это худший показатель во всем НАТО. Для сравнения, среди американских солдат доля курильщиков не превышает 20%.

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценкевич, отвечая на вопросы в программе Polsat "Гость событий", признал, что в польской армии есть "генералы с животами".

По мнению Ценкевича, польская армия должна брать пример с американской, особенно в вопросах физической культуры. Таким образом он сослался на высказывание министра обороны США Пита Хэгсета, который заявил, что "совершенно неприемлемо видеть толстых генералов и адмиралов в залах Пентагона".

Как отметил инструктор по выживанию Павел Шлендак, плохая физическая форма части солдат является отражением современного образа жизни. "Это уже поколение, которое сидит за телефонами, компьютерами и имеет проблемы с физической формой. Ребята не очень сильные, – сказал он в интервью Polsat.

В свою очередь, полковник профессор Павел Кшесинский из Военного медицинского института обратил внимание, что на здоровье солдат также влияют стресс и сложная геополитическая ситуация, которые способствуют ухудшению физической формы.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заверил, что ведомство работает над улучшением условий жизни солдат.

"Пусть Ценкевич будет спокоен. У нас есть экзамены по физкультуре для всех, в том числе для важнейших командиров и генералов. Во время моего пребывания в должности мы начали создание медицинских подразделений. Мои предшественники этим не занимались, поэтому прошу не волноваться", – сказал он в эфире Polsat.

Сейчас польская армия насчитывает 215 тысяч солдат, в том числе более 150 тысяч профессиональных. Министерство обороны объявляет, что улучшение физической подготовки военнослужащих станет одним из приоритетов ведомства, и "армия снова станет армией".

Напомним, министр обороны США Пит Хэгсет в конце сентября раскритиковал "толстых генералов" и инициативы по разнообразию, которые, по его словам, привели к десятилетиям упадка армии.

Он сказал, что все тесты на физическую подготовку будут установлены только для мужчин, и подчеркнул важность соблюдения стандартов ухода за собой.

"Эра непрофессионального внешнего вида закончилась. Больше никаких бородачей", – сказал Хегсет аудитории, которая сидела в тишине.