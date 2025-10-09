Україна та Норвегія запускають програму для розвитку оборонних технологій на 20 млн євро

Україна та Норвегія підписали Меморандум про співпрацю у сфері розвитку оборонних інновацій і запускають спільну програму Brave-Norway з бюджетом 20 мільйонів євро.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише "Європейська правда".

Програма Brave-Norway передбачає фінансування інноваційних рішень для фронту та зміцнення оборонно-технологічного потенціалу обох країн.

За словами Федорова, у межах програми буде запущено грантову підтримку для стартапів, що працюють у сфері безпілотних систем та інших оборонних технологій.

Також буде проведено спільні хакатони для пошуку практичних рішень, здатних змінити ситуацію на полі бою і створено платформи для інтеграції науково-дослідних установ.

Від України імплементатором програми стане кластер оборонних інновацій Brave1.

Норвегія спрямує 10 мільйонів євро через Фонд розвитку інновацій на гранти для розробників технологій, які матимуть вирішальний вплив на хід війни. Їхнє тестування відбуватиметься в Україні.

Нагадаємо, днями у Польщі офіційно відкрили норвезький навчальний табір для українських військових.

Його називають одним з найбільших подібних таборів, які коли-небудь розгортала Норвегія.