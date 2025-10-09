Украина и Норвегия запускают программу для развития оборонных технологий на 20 млн евро

Украина и Норвегия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере развития оборонных инноваций и запускают совместную программу Brave-Norway с бюджетом 20 миллионов евро.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет "Европейская правда".

Программа Brave-Norway предусматривает финансирование инновационных решений для фронта и укрепление оборонно-технологического потенциала обеих стран.

По словам Федорова, в рамках программы будет запущена грантовая поддержка для стартапов, работающих в сфере беспилотных систем и других оборонных технологий.

Также будут проведены совместные хакатоны для поиска практических решений, способных изменить ситуацию на поле боя, и созданы платформы для интеграции научно-исследовательских учреждений.

От Украины имплементатором программы станет кластер оборонных инноваций Brave1.

Норвегия направит 10 миллионов евро через Фонд развития инноваций на гранты для разработчиков технологий, которые будут иметь решающее влияние на ход войны. Их тестирование будет проходить в Украине.

Напомним, на днях в Польше официально открыли норвежский учебный лагерь для украинских военных.

Его называют одним из крупнейших подобных лагерей, которые когда-либо разворачивала Норвегия.