У Польщі обшукали будинок українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків"

Агентство внутрішньої безпеки Польщі у четвер провело обшуки в будинку Володимира Ж., підозрюваного у причетності до підриву газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Про це виданню Onet повідомив адвокат українця, повідомляє "Європейська правда".

Адвокат Тимотеуш Папроцький розповів, що у четвер вранці співробітники Агентства внутрішньої безпеки за дорученням Національної прокуратури Відділення окружної прокуратури в Гданську провели обшук квартири в Варшаві, що належить Володимиру Ж. та його дружині Юліані.

Він зазначив, що операція пройшла належним чином, відповідно до законодавства.

"Мої клієнти не висловлювали жодних заперечень. Польські правоохоронні органи збирають доказовий матеріал у зв'язку з провадженням, яке ведеться на території Республіки Польща Окружною прокуратурою в Гданську щодо наслідків підриву газопроводу Nord Stream", – зазначив адвокат.

"Я не хочу спекулювати, чи є ці дії необхідними, але якщо польські правоохоронні органи мають підозри щодо можливого вчинення злочину Володимиром Ж., то мій клієнт і захист очікують на висунення звинувачень, щоб мати можливість довести свою невинність перед польським судом і захистити свої права на свободу", – додав також Папроцький.

Нагадаємо, українця Володимира Ж. затримали в польському Прушкуві 30 вересня на підставі німецького європейського ордера на арешт у справі про вибухи на газогонах "Північні потоки".

Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року.

Нещодавно польський прем’єр Дональд Туск заявив, що екстрадиція затриманого українця не відповідає інтересам Польщі.

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Київ не втручається у справу українця Володимира Ж.