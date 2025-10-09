В Польше обыскали дом украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Агентство внутренней безопасности Польши в четверг провело обыски в доме Владимира Ж., подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом изданию Onet сообщил адвокат украинца, сообщает "Европейская правда".

Адвокат Тимотеуш Папроцкий рассказал, что в четверг утром сотрудники Агентства внутренней безопасности по поручению Национальной прокуратуры Отделения окружной прокуратуры в Гданьске провели обыск квартиры в Варшаве, принадлежащей Владимиру Ж. и его жене Юлиане.

Он отметил, что операция прошла должным образом, в соответствии с законодательством.

"Мои клиенты не высказывали никаких возражений. Польские правоохранительные органы собирают доказательный материал в связи с производством, которое ведется на территории Республики Польша Окружной прокуратурой в Гданьске относительно последствий подрыва газопровода Nord Stream", – отметил адвокат.

"Я не хочу спекулировать, являются ли эти действия необходимыми, но если польские правоохранительные органы имеют подозрения относительно возможного совершения преступления Владимиром Ж., то мой клиент и защита ожидают выдвижения обвинений, чтобы иметь возможность доказать свою невиновность перед польским судом и защитить свои права на свободу", – добавил также Папроцкий.

Напомним, украинца Владимира Ж. задержали в польском Прушкуве 30 сентября на основании немецкого европейского ордера на арест по делу о взрывах на газопроводах "Северные потоки".

Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года.

Недавно польский премьер Дональд Туск заявил, что экстрадиция задержанного украинца не отвечает интересам Польши.

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Киев не вмешивается в дело украинца Владимира Ж.