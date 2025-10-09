Посольства країн ЄС не зменшують кількість дипломатів у Києві попри масовані обстріли

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова запевнила, що попри систематичні російські атаки представництво Євросоюзу в Києві не змінить формат своєї роботи, а посольства інших країн збережуть поточний рівень персоналу.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

Матернова зазначила, що представництво ЄС продовжує повноцінну роботу у Києві попри російські атаки.

"Зараз атаки майже щодня спрямовані на енергетичну інфраструктуру, а останнім часом – й на залізницю. Ситуація загострюється, і це нелегко. Мушу сказати, що колегам і мені також було дуже важко", – заявила вона.

На запитання, чи не планують європейські посольства евакуювати свій персонал з Києва, Матернова відповіла: "Європейський Союз зберігає той же рівень персоналу, і це стосується всіх посольств, наскільки мені відомо".

"Я не чула, щоб хтось скорочував дипломатичний персонал. Крім нашого посольства, й інші вже відчули на собі війну, можливо, не так сильно, як ми, але постраждали і зазнали пошкоджень. І поки що, я вважаю, наша присутність говорить сама за себе", – додала посол.

В цьому ж інтерв’ю Матернова заявила, що вважає "попереджувальним ударом" російську атаку 28 серпня, внаслідок якої постраждала будівля Представництва Євросоюзу у Києві.

