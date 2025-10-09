Посольства стран ЕС не уменьшают численность дипломатов в Киеве, несмотря на массированные обстрелы

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заверила, что несмотря на систематические российские атаки, представительство Евросоюза в Киеве не изменит формат своей работы, а посольства других стран сохранят текущий уровень персонала.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Матернова отметила, что представительство ЕС продолжает полноценную работу в Киеве, несмотря на российские атаки.

"Сейчас атаки почти ежедневно направлены на энергетическую инфраструктуру, а в последнее время – и на железную дорогу. Ситуация обостряется, и это нелегко. Должна сказать, что коллегам и мне также было очень трудно", – заявила она.

На вопрос, не планируют ли европейские посольства эвакуировать свой персонал из Киева, Матернова ответила: "Европейский Союз сохраняет тот же уровень персонала, и это касается всех посольств, насколько мне известно".

"Я не слышала, чтобы кто-то сокращал дипломатический персонал. Кроме нашего посольства, и другие уже ощутили на себе войну, возможно, не так сильно, как мы, но пострадали и получили повреждения. И пока что, я считаю, наше присутствие говорит само за себя", – добавила посол.

В этом же интервью Матернова заявила, что считает "предупредительным ударом" российскую атаку 28 августа, в результате которой пострадало здание представительства Евросоюза в Киеве.

