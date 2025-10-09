Матернова вважає попереджувальним ударом обстріл посольства ЄС у Києві

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає "попереджувальним ударом" російську атаку 28 серпня, внаслідок якої постраждала будівля представництва Євросоюзу в Києві.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Європейській правді".

Як зазначила Матернова, "28 серпня стане одним із тих днів, які я ніколи не забуду до кінця життя".

"Приблизно за 80–90 метрів від представництва ЄС і за 30 метрів від Британської ради дві ракети влучили у невелику адміністративну будівлю, і як вибухова хвиля, так і уламки ракет та касетних боєприпасів суттєво пошкодили нашу будівлю", – розповіла вона.

Матернова зазначила, що шрапнель, якою були начинені ракети, пошкодили броньовані вікна у конференц-залі представництва (на відео видно, які пошкодження отримали ці вікна).

"На щастя, ця атака, яку я вважаю попереджувальним ударом, сталася приблизно о п’ятій ранку. Тож, на щастя, нікого зі співробітників в офісі тоді не було, а наші охоронці, які працюють цілодобово, перебували в укритті", – додала посол.

Вона також показала "Європейській правді" фото того, як виглядала будівля представництва після атаки.

При цьому Матернова висловила захоплення швидкими темпами відновлення в Україні постраждалих від атак будівель.

"Минуло трохи більше тижня, щоб ми змогли все привести до ладу. Стелі вже відремонтовані. Єдине, що ще лишається зробити – це вікна, адже понад 100 вікон було зруйновано. Їх треба замінити, і це займе ще кілька тижнів", – зазначила вона.

Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки на Київ у ніч на 28 серпня постраждало, зокрема, представництво ЄС в Україні.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос засудила цей масований російський удар по Києву.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що обстріл Києва є справжньою відповіддю Росії на мирні зусилля, спрямовані на завершення війни.

Читайте інтерв’ю Матернової на сайті "Європейської правди" незабаром або дивіться відео.