У Росії заплутались, вичерпався чи ні "імпульс" зустрічі Путіна й Трампа на Алясці

Протягом доби російські високопосадовці встигли заявити, що "імпульс" до вирішення війни Росії проти України після саміту в Алясці вичерпався – і спростували це.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський РБК.

Напередодні заступник глави російського МЗС Сергій Рябков сказав, що імпульс до врегулювання війни проти Україні, який з'явився після зустрічі Владіміра Путіна і Дональда Трампа на Алясці, виявився вичерпаним.

"На жаль, доводиться констатувати, що потужний імпульс Анкориджа на користь домовленостей зусиллями противників і зусиллями прихильників "війни до останнього українця", насамперед серед європейців, виявився значною мірою вичерпаним", – сказав Рябков.

Але вже наступного дня помічник Путіна Юрій Ушаков сказав, що робота США та Росії на основі домовленостей саміту на Алясці триває.

"Якісь там заяви про те, що імпульс Анкориджа зникає або імпульс вичерпаний – це висловлювання абсолютно хибне", – сказав Ушаков.

Він додав, що між російськими та американськими представниками нібито постійно відбуваються контакти "на основі домовленостей і порозумінь, які були сформульовані безпосередньо перед зустріччю на Алясці і під час цієї зустрічі".

Нагадаємо, після зустрічі Путіна й Трампа на Алясці 15 серпня американський президент почав усе частіше публічно критикувати Росію за небажання йти на врегулювання війни в Україні.

Після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп навіть сказав, що вірить у здатність України повернути окуповані Росією території.

Нещодавно президент США також висловив упевненість у тому, що зрештою йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку РФ розв’язала проти України.