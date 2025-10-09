В России запутались, исчерпался ли "импульс" встречи Путина и Трампа на Аляске

В течение суток российские высокопоставленные чиновники успели заявить, что "импульс" к решению войны России против Украины после саммита на Аляске исчерпан – и опровергли это.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский РБК.

Накануне заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сказал, что импульс к урегулированию войны против Украины, который появился после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпанным.

"К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников "войны до последнего украинца", прежде всего среди европейцев, оказался в значительной степени исчерпанным", – сказал Рябков.

Но уже на следующий день помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что работа США и России на основе договоренностей саммита на Аляске продолжается.

"Какие-то там заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает или импульс исчерпан – это высказывание абсолютно ошибочное", – сказал Ушаков.

Он добавил, что между российскими и американскими представителями якобы постоянно происходят контакты "на основе договоренностей и взаимопонимания, которые были сформулированы непосредственно перед встречей на Аляске и во время этой встречи".

Напомним, после встречи Путина и Трампа на Аляске 15 августа американский президент начал все чаще публично критиковать Россию за нежелание идти на урегулирование войны в Украине.

После встречи с Владимиром Зеленским Трамп даже сказал, что верит в способность Украины вернуть оккупированные Россией территории.

Недавно президент США также выразил уверенность в том, что в конечном итоге ему удастся урегулировать ситуацию с войной, которую РФ развязала против Украины.