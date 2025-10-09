Конституційний суд Литви не виявив порушень у справі позбавлення громадянства фігуристки

Конституційний суд Литви постановив, що норма Закону про громадянство, на підставі якої у фігуристки Маргарити Дробязко, що виступала в РФ, забрали литовське громадянство, не суперечить конституції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Справу було розглянуто в письмовому порядку за зверненням Регіонального адміністративного суду. Суд перевіряв положення закону, що дозволяє позбавляти литовського громадянства осіб, які отримали його у винятковому порядку, якщо їхні дії становлять загрозу безпеці держави або вони публічно висловлюють підтримку країні, що загрожує безпеці Литви, інших держав ЄС чи її союзників.

На підставі цього положення президент Гітанас Науседа у вересні 2023 року позбавив громадянства Маргариту Дробязко.

За всіма трьома пунктами, про які запитував Регіональний адміністративний суд, Конституційний суд визнав відсутність порушення конституції.

КС зазначив, що норми закону створюють підстави "реально й ефективно захищати державу як спільне благо всього суспільства від ворожих дій, які можуть загрожувати її безпеці".

Депутати Сейму Литви ініціювали процес позбавлення литовського громадянства фігуристки Маргарити Дробязко у червні 2023 року.

Литовська влада стверджувала, що Дробязко підтримує тісні професійні та особисті зв'язки з Татьяною Навкою, дружиною Дмитрія Пєскова, прессекретаря президента Росії Владіміра Путіна.