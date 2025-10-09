Конституционный суд Литвы не обнаружил нарушений в деле лишения гражданства фигуристки

Конституционный суд Литвы постановил, что норма Закона о гражданстве, на основании которой у фигуристки Маргариты Дробязко, выступавшей в РФ, отобрали литовское гражданство, не противоречит конституции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Дело было рассмотрено в письменном порядке по обращению Регионального административного суда. Суд проверял положение закона, позволяющее лишать литовского гражданства лиц, получивших его в исключительном порядке, если их действия представляют угрозу безопасности государства или они публично выражают поддержку стране, угрожающей безопасности Литвы, других государств ЕС или ее союзников.

На основании этого положения президент Гитанас Науседа в сентябре 2023 года лишил гражданства Маргариту Дробязко.

По всем трем пунктам, о которых спрашивал Региональный административный суд, Конституционный суд признал отсутствие нарушения конституции.

КС отметил, что нормы закона создают основания "реально и эффективно защищать государство как общее благо всего общества от враждебных действий, которые могут угрожать его безопасности".

Депутаты Сейма Литвы инициировали процесс лишения литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко в июне 2023 года.

Литовские власти утверждали, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.