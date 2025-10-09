У Греції ліквідували банду, яка займалася торгівлею людьми

Греція ліквідувала злочинне угруповання, яке займалося торгівлею людьми, змушуючи десятки непальських чоловіків працювати на фермах по всій країні в нелюдських умовах.

Про це повідомила грецька поліція в четвер, 9 жовтня, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Грецька поліція висунула звинувачення 17 особам, у тому числі 10 громадянам Пакистану, в участі в угрупованні, яке діяло принаймні з листопада 2024 року.

Ще 100 осіб було заарештовано за відсутність законних дозволів на проживання.

Як заявили правоохоронці, чоловіки працювали і жили в "негігієнічних і нелюдських умовах". Правоохоронне агентство Європейського Союзу Європол надало допомогу в операції і розширить розслідування на інші країни.

Одній із підозрюваних членкинь угруповання, 29-річній жінці з Непалу, було доручено рекламувати вакансії в Греції та Європі і вербувати чоловіків, які легально працювали в балканських країнах, зокрема в Румунії, обіцяючи їм кращу зарплату і хороші умови праці.

Банда конфіскувала документи, що посвідчують особу жертв, коли ті прибували до Греції, а деяких з них били або викрадали, якщо вони намагалися втекти, і змушували платити викуп за їх звільнення.

Поліція повідомила, що чоловіки, які жили в тимчасових притулках або складах у центральній Греції та на півострові Пелопоннес, працювали в жорстких умовах, мали дуже мало відпочинку і отримували мінімальну заробітну плату.

Нагадаємо, нещодавно Греція посилила покарання для мігрантів, яким відмовили у притулку.

Також мігрантів у Греції, яким було відмовлено в наданні притулку, зобов'язали носити браслети на ногах в рамках запланованих заходів щодо прискорення депортації.