В Греции ликвидировали банду, которая занималась торговлей людьми

Греция ликвидировала преступную группировку, которая занималась торговлей людьми, заставляя десятки непальских мужчин работать на фермах по всей стране в нечеловеческих условиях.

Об этом сообщила греческая полиция в четверг, 9 октября, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Греческая полиция предъявила обвинения 17 лицам, в том числе 10 гражданам Пакистана, в участии в группировке, которая действовала по крайней мере с ноября 2024 года.

Еще 100 человек были арестованы за отсутствие законных разрешений на проживание.

Как заявили правоохранители, мужчины работали и жили в "негигиеничных и нечеловеческих условиях". Правоохранительное агентство Европейского Союза Европол оказало помощь в операции и расширит расследование на другие страны.

Одной из подозреваемых членов группировки, 29-летней женщине из Непала, было поручено рекламировать вакансии в Греции и Европе и вербовать мужчин, которые легально работали в балканских странах, в частности в Румынии, обещая им лучшую зарплату и хорошие условия труда.

Банда конфисковала документы, удостоверяющие личность жертв, когда те прибывали в Грецию, а некоторых из них избивали или похищали, если они пытались сбежать, и заставляли платить выкуп за их освобождение.

Полиция сообщила, что мужчины, которые жили во временных приютах или складах в центральной Греции и на полуострове Пелопоннес, работали в тяжелых условиях, имели очень мало отдыха и получали минимальную заработную плату.

Напомним, недавно Греция ужесточила наказание для мигрантов, которым отказали в убежище.

Также мигрантов в Греции, которым было отказано в предоставлении убежища, обязали носить браслеты на ногах в рамках запланированных мер по ускорению депортации.