Міністерство фінансів США у четвер оголосило про нові санкції проти Ірану, спрямовані на блокування його доходів за рахунок продажу нафти і скрапленого вуглеводневого газу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні відомства.

Під нові санкції США потрапили понад 50 фізичних і юридичних осіб, а також танкерів, "які сприяють продажу та транспортуванню іранської нафти та скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) з Ірану".

За даними американського Мінфіну, ця діяльність принесла Ірану "мільярди доларів", які були спрямовані зокрема на "підтримку терористичних угруповань, які загрожують Сполученим Штатам".

Обмеження стосуються проти майже двох десятків суден "тіньового флоту" Ірану та нафтового терміналу Rizhao Shihua Crude Oil Terminal у Китаї, який прийняв щонайменше десяток таких суден.

У Мінфіні США нагадали, що це вже четвертий раунд санкцій, у межах яких адміністрація Дональда Трампа викриває "китайські нафтопереробні заводи, які продовжують купувати іранську нафту".

Минулого тижня США оголосили про нові санкції проти Ірану, спрямовані на обмеження його можливостей отримувати секретні технології та виробляти балістичні ракети та літаки.

У липні Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти мережі, яка забезпечує незаконне перевезення іранської нафти та нафтопродуктів з Ірану та Росії.