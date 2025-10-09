США разоблачили сеть теневых доходов Ирана, под санкциями – терминал в Китае

Министерство финансов США в четверг объявило о новых санкциях против Ирана, направленных на блокирование его доходов за счет продажи нефти и сжиженного углеводородного газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ведомства.

Под новые санкции США попали более 50 физических и юридических лиц, а также танкеров, "которые способствуют продаже и транспортировке иранской нефти и сжиженного углеводородного газа (СУГ) из Ирана".

По данным американского Минфина, эта деятельность принесла Ирану "миллиарды долларов", которые были направлены в частности на "поддержку террористических группировок, угрожающих Соединенным Штатам".

Ограничения касаются почти двух десятков судов "теневого флота" Ирана и нефтяного терминала Rizhao Shihua Crude Oil Terminal в Китае, который принял не менее десятка таких судов.

В Минфине США напомнили, что это уже четвертый раунд санкций, в рамках которых администрация Дональда Трампа разоблачает "китайские нефтеперерабатывающие заводы, которые продолжают покупать иранскую нефть".

На прошлой неделе США объявили о новых санкциях против Ирана, направленных на ограничение его возможностей получать секретные технологии и производить баллистические ракеты и самолеты.

В июле Министерство финансов США объявило о введении санкций против сети, которая обеспечивает незаконную перевозку иранской нефти и нефтепродуктов из Ирана и России.