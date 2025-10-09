Дрон помітили біля стратегічно важливої авіабази НАТО в Німеччини

У зоні безпеки авіабази в німецькому Гайленкірхені, яка використовується для операцій повітряної розвідки НАТО, в середу ввечері зафіксували невідомий безпілотник.

Як пише "Європейська правда", про це дізналось видання Spiegel.

За інформацією Spiegel, підозрілий БпЛА зафіксували в безпольотній зоні навколо бази в Гайленкірхені незабаром після 19:00 у середу.

Згідно з внутрішньою службовою запискою, яку цитує видання, безпілотник пролетів на низькій висоті над злітно-посадковою смугою авіабази в Північному Рейні-Вестфалії протягом хвилини.

Військова поліція негайно повідомила про інцидент до цивільної поліції, але та не змогла знайти більше інформації про дрон чи його оператора. Тим не менш, було наказано "посилити заходи безпеки", пише Spiegel.

Представник авіабази в Гайленкірхені у четвер підтвердив, що після виявлення безпілотника територію навколо обʼєкта негайно обшукали, але нічого не знайшли.

База НАТО в Гайленкірхені відіграє важливу роль у моніторингу повітряного простору східного флангу Альянсу – там розміщено кілька великих розвідувальних літаків AWACS.

Через свою важливість база є одним з військових об'єктів, які особливо пильно охороняються Бундесвером.

В останні тижні в Німеччині зафіксували кілька інцидентів з польотами невідомих дронів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що за ними стоїть Росія.

Уряд Німеччини на засіданні в середу схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, щоб поліцейські могли краще протидіяти дронам.