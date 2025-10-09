Дрон заметили возле стратегически важной авиабазы НАТО в Германии

В зоне безопасности авиабазы в немецком Гайленкирхене, которая используется для операций воздушной разведки НАТО, в среду вечером зафиксировали неизвестный беспилотник.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Spiegel.

По информации Spiegel, подозрительный БПЛА зафиксировали в бесполетной зоне вокруг базы в Гайленкирхене вскоре после 19:00 в среду.

Согласно внутренней служебной записке, которую цитирует издание, беспилотник пролетел на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой авиабазы в Северном Рейне-Вестфалии в течение минуты.

Военная полиция немедленно сообщила об инциденте в гражданскую полицию, но та не смогла найти больше информации о дроне или его операторе. Тем не менее, было приказано "усилить меры безопасности", пишет Spiegel.

Представитель авиабазы в Гайленкирхене в четверг подтвердил, что после обнаружения беспилотника территорию вокруг объекта немедленно обыскали, но ничего не нашли.

База НАТО в Гайленкирхене играет важную роль в мониторинге воздушного пространства восточного фланга Альянса – там размещено несколько крупных разведывательных самолетов AWACS.

Из-за своей важности база является одним из военных объектов, которые особенно тщательно охраняются Бундесвером.

В последние недели в Германии зафиксировали несколько инцидентов с полетами неизвестных дронов. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что за ними стоит Россия.

Правительство Германии на заседании в среду одобрило изменения в Закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли лучше противодействовать дронам.