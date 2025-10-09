Рютте візьме участь у Парламентської асамблеї НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 13 жовтня візьме участь у 71-й щорічній сесії Парламентської асамблеї Альянсу в словенській Любляні.

Про це повідомила пресслужба НАТО, пише "Європейська правда".

Очікується, що Рютте виступить на пленарному засіданні та візьме участь у сесії питань і відповідей, яку модеруватиме президент ПА Маркос Перестрелло.

Також Рютте під час перебування в Любляні зустрінеться з президентом Словенії Наташею Пірц Мусар, прем'єр-міністром Робертом Голобом, міністром закордонних справ Танею Фалон, міністром оборони Борутом Сайовичем та спікером Національних зборів Уршкою Клакочар Зупанчич.

У травні писали, що Україна вважає "дуже сильною" фінальну декларацію, яку схвалили на сесії Парламентської асамблеї НАТО у Дейтоні.

Тоді Парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн збільшити військову допомогу Україні, посилити санкції проти тіньового флоту РФ та її енергетичного, металургійного та банківського секторів, а також допомогти з фінансуванням українського ВПК.