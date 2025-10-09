Трамп очікує на звільнення заручників у Газі на початку наступного тижня

Американський президент Дональд Трамп заявив, що заручники в секторі Гази повинні бути звільнені в понеділок або вівторок.

Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів у Білому домі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У четвер, 9 жовтня, Трамп заявив, що заручники в секторі Гази повинні бути звільнені в понеділок або вівторок. Можна припустити, що він мав на увазі 13 та 14 жовтня.

"Ми повернемо заручників у вівторок, понеділок або вівторок, і це буде день радості", – сказав Трамп.

Також американський президент висловив сподівання, що він візьме участь у церемонії підписання угоди в Єгипті.

Трамп сказав, що згідно з планом, сектор Гази буде "повільно відновлено", маючи на увазі плани з відбудови палестинського анклаву. Він не надав деталей.

Очікується, що ХАМАС звільнить 20 живих заручників одночасно, через 72 години після початку перемир'я.

Нагадаємо, 9 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

Раніше адміністрація Трампа оприлюднила деталі цієї пропозиції.