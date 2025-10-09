Трамп ожидает освобождения заложников в Газе в начале следующей недели

Американский президент Дональд Трамп заявил, что заложники в секторе Газы должны быть освобождены в понедельник или вторник.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров в Белом доме, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В четверг, 9 октября, Трамп заявил, что заложники в секторе Газы должны быть освобождены в понедельник или вторник. Можно предположить, что он имел в виду 13 и 14 октября.

"Мы вернем заложников во вторник, понедельник или вторник, и это будет день радости", – сказал Трамп.

Также американский президент выразил надежду, что он примет участие в церемонии подписания соглашения в Египте.

Трамп сказал, что согласно плану, сектор Газы будет "медленно восстановлен", имея в виду планы по восстановлению палестинского анклава. Он не предоставил подробностей.

Ожидается, что ХАМАС освободит 20 живых заложников одновременно, через 72 часа после начала перемирия.

Напомним, 9 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.

Ранее администрация Трампа обнародовала детали этого предложения.