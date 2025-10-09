Сікорський дав США пораду, як вести переговори з Путіним

Віцепремʼєр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що адміністрація Дональда Трампа повинна вести переговори з Росією виключно з позиції сили.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сікорський написав у гостьовому есе для The New York Times.

Очільник польського МЗС нагадав про сподівання, які адміністрація Трампа мала щодо швидкого завершення війни в Україні, і про те, як Росія тільки посилювала агресію, вдавшись до провокацій проти держав НАТО.

"Ці та інші інциденти є ще одним доказом того, що Кремль не зацікавлений у мирі, а в ескалації конфлікту. Якщо вас це дивує, то ви не звертали на це уваги", – пише він.

На думку Сікорського, для Путіна саміт з Трампом на Алясці був спробою виграти час, а його цілі – відродження Російської імперії, розкол Заходу і послаблення США – не змінились.

"Але з Росією можна вести переговори. Просто зробіть це у два етапи: спочатку продемонструйте силу, а вже потім ведіть діалог", – ідеться в есе.

Польський міністр пише, що для цього необхідно продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово, а також підривати основи російської військової економіки.

"Хорошим початком було б, якби самопроголошені послідовники MAGA в Угорщині та Словаччині прислухалися до Трампа і припинили купувати російську нафту, а також нарешті використали понад 200 мільярдів доларів заморожених російських активів в Європі для надання фінансової допомоги жертвам війни Путіна", – вважає він.

Нагадаємо, після зустрічі Путіна й Трампа на Алясці 15 серпня американський президент почав усе частіше публічно критикувати Росію за небажання йти на врегулювання війни в Україні.

Після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп навіть сказав, що вірить у здатність України повернути окуповані Росією території.

Нещодавно президент США також висловив упевненість у тому, що зрештою йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку РФ розв’язала проти України.