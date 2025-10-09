Сикорский дал США совет, как вести переговоры с Путиным

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что администрация Дональда Трампа должна вести переговоры с Россией исключительно с позиции силы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сикорский написал в гостевом эссе для The New York Times.

Глава польского МИД напомнил об ожиданиях, которые администрация Трампа имела относительно быстрого завершения войны в Украине, и о том, как Россия только усиливала агрессию, прибегая к провокациям против государств НАТО.

"Эти и другие инциденты являются еще одним доказательством того, что Кремль не заинтересован в мире, а в эскалации конфликта. Если вас это удивляет, то вы не обращали на это внимания", – пишет он.

По мнению Сикорского, для Путина саммит с Трампом на Аляске был попыткой выиграть время, а его цели – возрождение Российской империи, раскол Запада и ослабление США – не изменились.

"Но с Россией можно вести переговоры. Просто сделайте это в два этапа: сначала продемонстрируйте силу, а уже потом ведите диалог", – говорится в эссе.

Польский министр пишет, что для этого необходимо продолжать поддерживать Украину финансово и военно, а также подрывать основы российской военной экономики.

"Хорошим началом было бы, если бы самопровозглашенные последователи MAGA в Венгрии и Словакии прислушались к Трампу и прекратили покупать российскую нефть, а также наконец использовали более 200 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе для оказания финансовой помощи жертвам войны Путина", – считает он.

Напомним, после встречи Путина и Трампа на Аляске 15 августа американский президент начал все чаще публично критиковать Россию за нежелание идти на урегулирование войны в Украине.

После встречи с Владимиром Зеленским Трамп даже сказал, что верит в способность Украины вернуть оккупированные Россией территории.

Недавно президент США также выразил уверенность в том, что в конечном итоге ему удастся урегулировать ситуацию с войной, которую РФ развязала против Украины.