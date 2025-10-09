Мерц оцінив шанси Трампа отримати Нобелівську премію миру

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц позитивно оцінив роль Дональда Трампа у врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС на тлі прагнення президента США отримати Нобелівську премію миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю ARD.

На тлі укладення першого етапу мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС Мерц сказав, що "ми справді можемо стати свідками історичного дня в неділю зі звільненням заручників і закінченням збройного конфлікту".

Говорячи про можливе присудження Нобелівської премії миру Трампу, канцлер нагадав, що Нобелівський комітет ухвалив рішення "задовго до того, як цей можливий мир міг набути чинності".

Водночас Мерц "запросив би Трампа зробити разом з нами те, що він зараз успішно, можливо, успішно зробив в Ізраїлі, а також успішно в Україні".

"Якщо він зможе це зробити, то це справді стане великою заслугою", – додав він.

Раніше повідомляли, що в липні президент США несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгові тарифи, а також його прагнення отримати Нобелівську премію миру.

ЗМІ також писали, що в Норвегії занепокоєні через агресивну кампанію президента США Дональда Трампа, який прагне отримати Нобелівську премію миру.

Лауреата Нобелівської премії миру мають оголосити 10 жовтня.