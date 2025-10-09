Мерц оценил шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира

Канцлер Германии Фридрих Мерц положительно оценил роль Дональда Трампа в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС на фоне стремления президента США получить Нобелевскую премию мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ARD.

На фоне заключения первого этапа мирного соглашения между Израилем и ХАМАС Мерц сказал, что "мы действительно можем стать свидетелями исторического дня в воскресенье с освобождением заложников и окончанием вооруженного конфликта".

Говоря о возможном присуждении Нобелевской премии мира Трампу, канцлер напомнил, что Нобелевский комитет принял решение "задолго до того, как этот возможный мир мог вступить в силу".

В то же время Мерц "пригласил бы Трампа сделать вместе с нами то, что он сейчас успешно, возможно, успешно сделал в Израиле, а также успешно в Украине".

"Если он сможет это сделать, то это действительно станет большой заслугой", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в июле президент США неожиданно позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить торговые тарифы, а также его стремление получить Нобелевскую премию мира.

СМИ также писали, что в Норвегии обеспокоены из-за агрессивной кампании президента США Дональда Трампа, который стремится получить Нобелевскую премию мира.

Лауреата Нобелевской премии мира должны объявить 10 октября.