Колишній премʼєр Британії став працювати у Microsoft

Американський технологічний гігант Microsoft найняв колишнього британського премʼєр-міністра від Консервативної партії Ріші Сунака на посаду радника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

Сунак працюватиме у Microsoft на посаді старшого радника з частковою зайнятістю і консультуватиме компанію щодо "макроекономічних і геополітичних тенденцій", а також виступатиме від її імені на заходах.

Для уникнення конфлікту інтересів йому заборонено консультувати Microsoft з питань британської політики, а також займатись лобізмом і використовувати свої знайомства у політичних колах.

Також Сунак буде передавати всю зарплату в Microsoft благодійній організації The Richmond Project, яку заснував з дружиною Акшатою Мурті для розвитку математичних навичок у дітей.

Окрім роботи у Microsoft, британський експремʼєр працює у стартапі штучного інтелекту Anthropic із Сан-Франциско та інвестиційного банку Goldman Sachs, де раніше працював у 2001-2004 роках.

Ріші Сунак очолював уряд Британії з жовтня 2022 року по липень 2024 року, коли його партія програла загальні вибори.

Перед тим він казав, що готовий працювати на посаді депутата Палати громад навіть у разі поразки консерваторів.