Король Британії прийняв відставку прем’єра Сунака

Ріші Сунак після провальних результатів консерваторів на виборах офіційно подав у відставку з поста прем'єр-міністра і король Чарльз ІІІ її прийняв.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, заявили у Букінгемському палаці в п’ятницю.

У заяві Букінгемський палац підтвердив, що Сунак подав у відставку з поста прем’єр-міністра під час зустрічі з королем вранці.

"Сьогодні вранці шановний член парламенту Ріші Сунак мав аудієнцію у короля та подав у відставку з посади прем’єр-міністра та першого лорда казначейства, яку його величність милостиво прийняв", – йдеться у заяві палацу.

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Далі аудієнцію з королем проведе лідер лейбористів, наступний прем’єр Кір Стармер, чия Лейбористська партія прийшла до влади з приголомшливим переможним результатом після 14 років опозиції до консерваторів.

Раніше у п’ятницю Сунак підтвердив, що також піде у відставку з поста лідера Консервативної партії.

Президент Володимир Зеленський вже привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.

Деталі про Кіра Стармера – у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.