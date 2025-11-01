G7 пообещала помочь энергосистеме Украины на фоне российских атак

Министры энергетики стран "Группы семи" в пятницу осудили российские удары по энергетической инфраструктуре Украины и подтвердили намерения помогать Киеву в ее восстановлении.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление распространило канадское председательство в "Группе семи".

В G7 осудили атаки России на энергетическую систему Украины, которые "продолжают наносить разрушительные социальные, экологические и экономические последствия для украинского народа, серьезно влияя на самые уязвимые слои населения".

Министры добавили, что будут работать над обеспечением энергетических потребностей Украины и поддерживать ее усилия по ремонту и восстановлению ее критической энергетической инфраструктуры.

Такую поддержку будут оказывать, в частности, через Координационную группу G7+ по вопросам энергетики Украины и Фонд энергетической поддержки Украины и работу с Международным агентством по атомной энергии.

"Группа семи" продолжает поддерживать восстановление энергетического сектора Украины путем предоставления прямой финансовой помощи, кредитных линий, страхования рисков, согласования политики и ресурсов, а также создания условий для долгосрочных инвестиций частного сектора", – говорится в заявлении.

Дополнительно G7 заявила, что продолжит "принимать меры для усиления ограничений и ликвидации "теневого флота" танкеров России с целью сокращения доходов, связанных с войной".

Накануне Канада объявила, что ускоряет выплату последней части своего взноса в размере 70 миллионов долларов США в Фонд энергетической поддержки Украины.

На днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о выделении около $150 млн на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.