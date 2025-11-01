Виборці партії Мерца підтримують відмову співпрацювати з ультраправими

Більшість прихильників консервативного борку ХДС/ХСС канцлера Німеччини Фрідріха Мерца підтримують повну відмову від співпраці з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування соціологічного інституту INSA для таблоїда Bild.

Згідно з опитуванням, 64% виборців ХДС/ХСС вважають, що партія не повинна вступати в альянси з ультраправими, тоді як не згодні з такою позицією 26%.

Загалом серед виборців відмову співпрацювати з "Альтернативою для Німеччини" підтримують 48% респондентів, 38% вважають її помилковою, а 14% не змогли відповісти.

Чинний канцлер і лідер ХДС Фрідріх Мерц нещодавно знову підтвердив жорстку лінію, зазначивши, що ніякої співпраці з "АдН" не буде, поки він очолює партію.

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.

Читайте також статтю: Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію