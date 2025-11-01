Избиратели партии Мерца поддерживают отказ от сотрудничества с ультраправыми

Большинство сторонников консервативного блока ХДС/ХСС канцлера Германии Фридриха Мерца поддерживают полный отказ от сотрудничества с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос социологического института INSA для таблоида Bild.

Согласно опросу, 64% избирателей ХДС/ХСС считают, что партия не должна вступать в альянсы с ультраправыми, тогда как не согласны с такой позицией 26%.

В целом среди избирателей отказ сотрудничать с "Альтернативой для Германии" поддерживают 48% респондентов, 38% считают его ошибочным, а 14% не смогли ответить.

Действующий канцлер и лидер ХДС Фридрих Мерц недавно вновь подтвердил жесткую линию, отметив, что никакого сотрудничества с "АдН" не будет, пока он возглавляет партию.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия обжалует это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.

